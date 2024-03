Es knirscht zwischen Seniorenbeirat und Stadt Landsberg

Fehlende Wertschätzung, negative Stimmung. Die Wortwahl ist scharf. Jetzt tritt auch noch Jost Handtrack aus dem Gremium aus.

"Der Seniorenbeirat versteht sich als Bindeglied zwischen den Landsberger Senioren auf der einen Seite und dem Stadtrat und der Oberbürgermeisterin auf der anderen Seite." So definiert sich das gewählte Gremium auf seiner Internetseite. Doch derzeit knirscht das Bindeglied gewaltig. Jüngster Höhepunkt: der Austritt des früheren Stadtrats Jost Handtrack. Seine Begründung: eine negative Stimmung seitens großer Teile der gewählten Mitglieder gegenüber der Stadt und ihren Akteuren.

In der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats begründete Jost Handtrack seine Entscheidung. Der Konfrontationskurs mit der Stadt habe zuletzt in der Diskussion um einen eigenen Raum für den Beirat gegipfelt. Wie berichtet, hatte der Stadtrat Ende Januar einstimmig abgelehnt, einen zentrumsnahen Raum zur Verfügung zu stellen, der ausschließlich vom Seniorenbeirat genutzt werden kann. In der Diskussion zuvor hatten Verwaltung sowie Stadträtinnen und Stadträte ihr Unverständnis für den Antrag geäußert, den Sprecherin Sigrid Knollmüller und ihre Stellvertreterin Ingrid Fackler gestellt hatten. Vonseiten des Seniorenbeirats war in der Sitzung fehlende Wertschätzung genannt worden. Im Juni 2023 wurde das Seniorenbüro am St.-Ulrich-Platz im Westen der Stadt eröffnet. Die dortigen Räumlichkeiten stehen dem Seniorenbeirat und dem Seniorenmanagement der Stadt zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Persönliche Angriffe gegen Handtrack in einer internen Sitzung

Jost Handtrack bezeichnet die Forderung nach einem eigenen Raum als "unrealistisch". "Ich möchte betonen, dass dieser Antrag nicht meine Zustimmung fand", sagte er in der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats. Durch einen Kommentar im Landsberger Tagblatt und auch in persönlichen Gesprächen sei ihm bewusst geworden, dass das Ansehen des Seniorenbeirats durch den Antrag beschädigt wurde. In einer internen Besprechung des Beirats Anfang Februar habe er sich persönlichen Angriffen ausgesetzt gesehen. "Dies hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht." Weil eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den gewählten Vertretern im Seniorenbeirat beziehungsweise weiten Teilen davon für ihn nicht mehr möglich sei, tritt er aus dem Gremium aus.

Der frühere Stadtrat Jost Handtrack engagierte sich zuletzt ehrenamtlich im Seniorenbeirat. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bedauerte den Schritt von Jost Handtrack und lobte sein Engagement als Mitglied des Seniorenbeirats. Sie sei froh, dass er seine Funktion als Beauftragter für Asyl, Asylsuchende und Integration sowie Fairtrade-Town weiterführe. Die anwesenden Mitglieder des Seniorenbeirats äußerten sich in der Sitzung nicht zu den Vorwürfen Handtracks noch zu dessen Rücktritt. Nachrücker ist der 71-jährige Horst Kürschner.

Im Verlauf der Sitzung des Seniorenbeirats wurde deutlich, dass zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat und Seniorenbeirat in einigen Punkten Redebedarf herrscht. So kritisierte Ingrid Fackler gleich zu Beginn, dass die Protokolle der vergangenen drei Sitzungen bisher nicht vorliegen. Bereits im Vorfeld der Sitzung war es zu Unstimmigkeiten gekommen. Eigentlich hätte die Sitzung am 29. Februar stattfinden sollen. Allerdings hatte ein Seniorenbeiratsmitglied keine Einladung erhalten.

Lesen Sie dazu auch

In einem Schreiben an die Beiratsmitglieder, das unserer Redaktion vorliegt, informierte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl über eine Verlegung. Gleichzeitig teilte sie auch mit, dass das nicht eingeladene Mitglied gleichwohl über die Sitzung informiert gewesen sei und auch bereit gewesen wäre, daran teilzunehmen. Allerdings habe die stellvertretende Sprecherin Ingrid Fackler angekündigt, in der Sitzung einen Ladungsmangel geltend zu machen. Deswegen habe man die Sitzung verlegt.

Der Landsberger Seniorenbeirat wünscht sich eine Aufwandsentschädigung

Ein weiteres kritisches Thema im Verhältnis zwischen Beirat und Stadtrat sowie Stadtverwaltung könnte die Diskussion um eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Beiratsmitglieder werden. Kurt Wacker hatte einen monatlichen Betrag und ein Sitzungsgeld ins Gespräch gebracht. Eine solche Entschädigung könnte die Mitglieder motivieren und sei ein Zeichen des Respekts gegenüber ihrer Arbeit. In der Satzung ist derzeit keine Entschädigung vorgesehen, sagte dazu der zuständige Abteilungsleiter Robert Götz. Über eine eventuelle Änderung müsse der Stadtrat entscheiden. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gab zu bedenken, dass dann auch der Jugendbeirat entsprechend entschädigt werden müsste.

Im Herbst dieses Jahres wird ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Bis dahin wird das Gremium ohne Sprecherin auskommen müssen. Die bisherige Sprecherin Sigrid Knollmüller trat aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurück, bleibt aber Mitglied des Beirats. Da sich in der Sitzung niemand um ihre Nachfolge bewarb, bleibt das Amt unbesetzt. Erste Ansprechpartnerin ist nun die Zweite Sprecherin Ingrid Fackler. "Es läuft auch ohne Sprecherin. Wir verstehen uns als Team und arbeiten alle gemeinsam", sagte Fackler. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl dankte Sigrid Knollmüller für ihre Arbeit mit einem Blumenstrauß.