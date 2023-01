Landsberg

vor 31 Min.

Evangelischer Kindergarten in Landsberg: Architekten stellen Pläne vor

Der evangelische Kindergarten an der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg soll abgerissen werden. In dem Modell ist der geplante Neubau dargestellt.

Plus Der evangelische Kindergarten in Landsberg soll abgerissen werden und an selber Stelle ein Neubau entstehen. Warum sich die Planungen nicht einfach gestalten.

Von Dominik Stenzel

Der evangelische Kindergarten an der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung des seit 1966 genutzten Gebäudes macht aus wirtschaftlicher Sicht jedoch keinen Sinn, deshalb soll es abgerissen werden und an selber Stelle ein Neubau entstehen. Aus einem Realisierungswettbewerb ist inzwischen ein Siegerentwurf hervorgegangen und die Architekten stellten diesen nun im evangelischen Gemeindehaus vor. Warum sich die Planungen auf dem Grundstück nicht ganz einfach gestalten.

