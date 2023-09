Ex-Mandant schreibt negative Bewertungen über Anwältin und wird angeklagt

Plus Ein 63-jähriger Mann fühlt sich in einem Rechtsstreit von seiner Ex-Anwältin schlecht vertreten. Der Fall landet vor dem Amtsgericht Landsberg.

Der Fall eines 63-jährigen Mannes, der sich von einer Rechtsanwältin schlecht vertreten fühlte und deshalb negative Bewertungen in fünf verschiedenen Internetportalen über sie abgab, landete nun vor dem Amtsgericht in Landsberg. Die Rechtsanwältin hatte Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Mandanten erstattet, und die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Verleumdung der Anwältin angeklagt.

Der Angeklagte hatte gemeinsam mit seinem Bruder zu gleichen Anteilen diverse Grundstücke geerbt, nachdem der Vater gestorben war, der kein Testament hinterlassen hatte. Mit dem Bruder zerstritt er sich bald, sodass er anwaltlichen Beistand suchte, den er in der Fachanwältin für Erbrecht aus dem Landkreis zu finden glaubte.