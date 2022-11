Exhibitionist in Fußgängerunterführung: Die Polizei sucht Zeugen

In der Fußgängerunterführung bei der Karolinenbrücke begegnet eine Frau einem Exhibitionisten. Die Polizei liefert eine Täterbeschreibung.

In Landsberg ist am Dienstagvormittag ein Exhibitionist unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Frau in der Fußgängerunterführung der Karolinenstraße einen bislang unbekannten Mann fest, der sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm, als sie an ihm vorbeiging.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, sehr kurze Haare und Dreitage-Bart. Er trug laut Polizeiangaben eine Jeans, einen grauen Pulli, sowie eine dunkle Daunenweste.

Zeugen werden dazu aufgerufen, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch