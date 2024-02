Landsberg

vor 49 Min.

Experiment im Landsberger Stadttheater: Tanzmusik trifft auf begeisterte Tänzer

Plus Die Kleinkuntsbühne s'Maximilianeum wagt eine Tanzparty. Die Band Tam Tam Combony trifft mit ihrem Sound ins Schwarze.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Ein Tanzabend am Faschingssonntag, mit einer Combo, von der in unserer Gegend noch nie auch nur irgend jemand etwas gehört hat – würde das Publikum anlocken? Nachdem die Landsberger Kleinkunstbühne s'Maximilianeum ja schon immer Lust auf Experimente hatte, damit nachweislich (Django Asül) größere Karrieren ins Laufen brachte, schreckte das Orgateam nicht davor zurück, ein in Dresden ansässiges Trio mit nicht alltäglicher Besetzung und ebensolchem Namen zu engagieren.

„Täter“ war Armin Federl, zweiter Vorsitzender der Bühne. Er hatte Tobias Klug, ehemals Musikerkollege in der Landsberger Gruppe Mistcapala, in Dresden besucht, dort Tam Tam Combony gehört und sich von deren Musik begeistern lassen. Das Trio war einigermaßen baff über die Einladung nach Bayern, denn wie Federl berichtete, waren die Musiker noch nie so weit weg von der sächsischen Heimat aufgetreten. Das Wagnis hat sich gelohnt: Gut 100 Leute hatten sich pünktlich um 18.30 Uhr im Foyer des Landsberger Stadttheaters eingefunden; ein Großteil von ihnen landete sehr schnell auf der Tanzfläche des nur mit ein paar Stehtischen möblierten Eingangsbereichs (Sitzgelegenheiten gab‘s auf der Galerie). Und verließ diese stets erst, wenn die Musiker eine ihrer Pausen machten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen