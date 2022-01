Landsberg

06:03 Uhr

Explodiert die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg durch die Spaziergänge?

Im Landkreis Landsberg befindet sich der Corona-Inzidenzwert auf einem Rekordhoch. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) zudem 321 Neuinfektionen – so viele wie nie zuvor.

Plus In Landsberg findet am Montag wieder ein Corona-Spaziergang statt. Am Mittwoch liegt die Inzidenz im Landkreis über 800. Gibt es einen Zusammenhang?

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg liegen auf Rekordhoch. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Mittwoch 321 Neuinfektionen, der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) stieg von 645,4 auf 825,5. Gibt es zwischen dem extremen Anstieg und den sogenannten Corona-Spaziergängen einen Zusammenhang? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

