Fachkräfte aus der Ukraine für Pflege und Soziales gewinnen

Erstmals findet der "Markt der Möglichkeiten" in Landsberg statt. Künftig sollen auch andere Nationalitäten eingeladen werden.

Der "Markt der Möglichkeiten", eine Veranstaltung zur Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften für den pflegerischen und sozialen Bereich aus dem Kreis der im Landkreis Landsberg lebenden Ukrainer, wurde äußerst positiv angenommen. Das teilt das Landratsamt in einer Presseerklärung mit.

Auf Initiative von Viktoriya Geisenhofer, Koordinatorin des Ausbildungsverbundes Pflege, Susanne Tayne, Integrationsbeauftragte des Landratsamts, und Julia Birkhold, Gesundheitsregion plus, fand die Veranstaltung in Kooperation mit dem Jobcenter und der Bundesagentur für Arbeit (Jobturbo) kürzlich im Landsberger Sportzentrum statt. Hintergrund dieser Initiative ist die Tatsache, dass Ukrainerinnen, die oft bereits seit zwei Jahren in Deutschland leben, die Sprache erlernt haben und arbeiten dürfen, die größte Gruppe mit ausländischem Hintergrund darstellen.

Einstieg in die Arbeit soll die Integration in der Region Landsberg erleichtern

Andererseits suchen Pflege- und Sozialeinrichtungen im Landkreis Landsberg dringend Arbeitskräfte. Laut Pressemeldung existieren bereits Finanzierungsmöglichkeiten für Ausbildung, Umschulung und Arbeitsaufnahme sowie Deutschunterricht während der Tätigkeit. Der Einstieg in die Arbeit erleichtere die Integration und biete zudem Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie verbesserte Aufenthaltschancen nach dem Krieg.

Das Interesse an der Veranstaltung war groß, auch an der Möglichkeit, als Alltagshelferin geschult zu werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Stände der Arbeitgeber sowie Schul- und Bildungsträger seien gut besucht gewesen. Inspirierend waren auch die Erfolgsgeschichten zweier Ukrainerinnen, die ihren Lebensunterhalt in einem pflegerischen Beruf verdienen und nebenbei Qualifikationen im Beruf und in der deutschen Sprache erwerben. Insgesamt war die Veranstaltung ein großer Erfolg, der weitere folgen sollen, teilt das Landratsamt mit. Bei zukünftigen Veranstaltungen werden auch Personen anderer Nationalitäten eingeladen, die in Deutschland arbeiten dürfen. (AZ)

