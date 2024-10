Fachmesse mit zahlreichen Aktionen und Vorträgen

Im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit fanden Mitte Oktober über einen Zeitraum von zehn Tagen zahlreiche Aktionen und Vorträge im Landkreis Landsberg am Lech statt. Unter dem Motto "Hand in Hand für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz" haben die GesundheitsregionPlus des Gesundheitsamtes, die Koordinationsstelle Inklusion des Landratsamtes und das psychosoziale Netzwerk ein umfassendes und vielfältiges Programm zusammengestellt.

von links nach rechts: Dr. med. Jochen von Wahlert (Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer Psychosomatische Klinik Bad Grönenbach), Barbara Klaus (Gesundheitsamt Landsberg), Landrat Thomas Eichinger, Franziska Klügl (GesundheitsregionPlus), Dr. Götz Berberich (Chefarzt Klink Windach), Nicole Vokrouhlik (Koordinationsstelle Inklusion). Foto: Leitenstorfer

Aktuell wurde das Thema „Prävention und Therapie des Burnout-Syndroms“ sowie das Resilienztraining in den Vordergrund gestellt. Großen Zuspruch fand auch die Fachmesse psychische Gesundheit im Foyer des Landratsamtes. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ließen sich an verschiedenen Informationsständen teilnehmender Akteure des Gesundheitswesens informieren und beraten. Die psychosomatischen Fachkliniken Windach und die Privatklinik Bad Grönenbach waren ebenfalls vertreten und informierten über ambulante und stationäre Therapien. Auch hier war das Interesse groß.

Abschließend danken wir allen Beteiligten, insbesondere den Kliniken und dem Fachpersonal des Gesundheitsdienstes, deren wertvolle Vorträge und Beiträge maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für ein gesundes und unterstützendes Arbeitsumfeld.