Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt schließt trotz ansteigender Zahlen

Plus Auch im Landkreis Landsberg werden immer mehr Kinder und Jugendliche Opfer sexueller Gewalt. Für sie gibt es jetzt keine Beratung und Betreuung mehr.

Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland pro Schulklasse ein bis zwei Mädchen oder Buben von sexueller Gewalt in unterschiedlichen Lebensbereichen betroffen sind. Im Landkreis Landsberg konnten sich Opfer und Bezugspersonen bislang von der Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt beraten und betreuen lassen. Doch dieses Angebot gibt es seit Ende Juni nicht mehr, obwohl die Fallzahlen zuletzt gestiegen sind. SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech hat den Kooperationsvertrag mit dem Landkreis kurzfristig gekündigt, nachdem der Jugendhilfeausschuss des Kreistags Ende April eine zusätzliche halbe Vollzeitstelle für die Fachstelle abgelehnt hatte.

Der Kooperationsvertrag zwischen SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech und dem Landkreis wurde im Mai 2016 geschlossen. Bereits im Herbst 2018 hatte die Fachstelle erstmals eine zusätzliche halbe Vollzeitstelle beantragt. Das Gesuch wurde abgelehnt. Im September 2022 stellte die Fachstelle einen erneuten Antrag. Eine weitere halbe Vollzeitstelle würde die jährlichen Personalkosten um rund 40.000 Euro ansteigen lassen. Die Kosten für die Fachstelle (Personal, Miete, Ausstattung) trägt der Landkreis zu 90 Prozent, der Rest kommt vom SOS-Kinderdorf. "Wir sehen einen dringlichen zusätzlichen personellen Bedarf für Prävention und Beratung", heißt es in dem Schreiben an das Amt für Jugend, Familie, Soziales und Bildung des Landratsamts.