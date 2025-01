Fahrer touchiert mit seinem Pkw Fahrrad und flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es im Bereich der Johann-Ferstl-Straße in Landsberg am Dienstagnachmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stand ein 16-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad hinter einem parkenden oder stehenden Auto. Der Pkw fuhr dann unvermittelt rückwärts und touchierte dabei das Vorderrad des Radfahrers. Der 16-Jährige blieb nach Polizeiangaben unverletzt, am Fahrrad entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Der Autofahrer sprach noch mit dem 16-Jährigen über das Seitenfenster. Er entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Ob am Pkw ein Schaden entstanden ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen silbernen Van. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)