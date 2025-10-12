Icon Menü
Landsberg: Fahrerflucht in der Schlossberggarage mit 3000 Euro Schaden

Landsberg

In Landsberg wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
    In der Schlossberggarage in Landsberg wurde ein Fahrzeug beschädigt.
    Am Freitagnachmittag, zwischen 13.46 und 18.50 Uhr, wurde das Fahrzeug einer 32-jährigen Frau aus Rosenheim in der Schlossberg-Tiefgarage angefahren. Wohl beim Ausparkvorgang fuhr eine unbekannte Person gegen die rechte Fahrzeugseite und verkratzte dadurch die Beifahrerseite des geschädigten Pkws. Der Sachschaden wird momentan auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei Landsberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter 08191 9320 zu melden. (AZ)

