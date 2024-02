Landsberg

18:01 Uhr

Fahrlehrer macht mit Senioren den Fitnesstest

Plus Stefan Kandler aus Penzing bietet Beobachtungsfahrten für ältere Menschen an. Unsere Redaktion hat ihn begleitet. Er spricht über Warnsignale und verpflichtende Tests.

Von Christian Mühlhause

Auf das Auto zu verzichten, ist in ländlichen Regionen eine Herausforderung. Es ist oft der schnellste und bequemste Weg, um sich fortzubewegen. Doch im Alter fallen manche Dinge nicht mehr so leicht. Ein Gesetzentwurf der EU-Kommission aus dem vergangenen Jahr sieht vor, dass Senioren ab 70 Jahren alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen sollen. Ganz freiwillig ist das derzeit schon bei Stefan Kandler aus Penzing möglich. Er sei im Auftrag des ADAC für die Region zwischen Ostallgäu und Starnberger See zuständig, sagt er. Unsere Redaktion hat ihn und den 81-jährigen Ernst Schatz aus Landsberg bei einer Fahrt begleitet und nachgefragt, welche Tipps der Fachmann Seniorinnen und Senioren gibt und wie er zu verpflichtenden Tests steht.

Ernst Schatz hat sich aus eigenen Stücken bei Stefan Kandler gemeldet, das sei nur bei etwa der Hälfte der Teilnehmenden der Fall, sagt Kandler. „Wir machen dieses Jahr in den USA Urlaub und wollen ein Auto mieten. Da wollte ich mich vorher noch mal absichern, dass ich das auch packe“, sagt Schatz. Bevor es losgeht, schaut sich der Fahrlehrer erst einmal das Fahrzeug an, ob er Schrammen sieht, bei den Reifen alles passt und ob der TÜV noch gültig ist. „Dass der abgelaufen ist, hatte ich schon zweimal, in einem Fall waren es acht Monate, ohne dass der Fahrzeugbesitzer es bemerkt hätte. Etwa 50 Prozent der Fahrzeuge weisen auch Beulen oder Schrammen auf.“

