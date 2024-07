Fahrradfahrer fährt in wartendes Auto und stürzt

Am Dienstag gegen 22.35 Uhr wollte ein 21-jähriger Landsberger ein Gewerbegrundstück in der Augsburger Straße in Landsberg nach rechts verlassen und musste verkehrsbedingt warten. Dabei stand er laut Polizeibericht mit dem vorderen Bereich seines Pkw ein Stück auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg. Dies übersah ein 32-jähriger Landsberger, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad stadteinwärts fuhr und kollidierte mit dem Kotflügel des wartenden Autos. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. (AZ)

