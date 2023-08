Fahrradfahrer kollidiert mit einem Auto und flüchtet

Ein Radfahrer verursacht eine Delle an einem Fahrzeug und entfernt sich von der Unfallstelle.

Ein Autofahrer wollte am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, von der Bayerfeldstraße nach links in die Ummendorfer Straße abbiegen. Dazu blieb er an der Stopp-Stelle stehen. Zeitgleich bog ein Orts einwärts fahrender Fahrradfahrer von der Ummendorfer Straße in so engem Bogen nach links in die Bayerfeldstraße ab, dass er gegen die Beifahrerseite des wartenden Fahrzeuges fuhr, eine Delle verursachte und schließlich stürzte.

Nachdem sich die beiden Unfallbeteiligten kurz ausgetauscht hatten, wollte der Pkw-Fahrer nur Unterlagen für einen Personalienaustausch holen, woraufhin der Fahrradfahrer flüchtete.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

