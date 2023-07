Fahrschülerin verunglückt mit Motorrad und verletzt sich schwer

Während der Fahrstunde im Landsberger Westen stürzt eine 16-Jährige in einer Kurve. Der Fahrlehrer fährt im Auto dahinter.

Schwer verletzt hat sich eine 16-jährige Fahrschülerin aus Penzing bei einem Unfall im Landsberger Westen. Laut Polizei verlor sie bei ihrer Fahrstunde mit einem Leichtkraftrad in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Zweirad.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall am Dienstag um 12.45 Uhr in der Stadtwaldstraße. Nach dem Abkommen von der Fahrbahn stürzte die junge Frau und verletzte sich dabei schwer. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrlehrer war im Auto hinter dem Leichtkraftrad, konnte aber den Sturz nicht verhindern. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (AZ)

