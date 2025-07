Wie riecht eigentlich Zimt aus fairem Handel? Wie klingt eine Trommel aus Ghana? Wie fühlt sich eigentlich Speckstein an? Diese und viele weitere spannende Fragen konnten kürzlich Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Kaufering sowie der Grundschulen Kaufering und Igling im Weltladen Landsberg hautnah beantworten. Der Weltladen bietet als außerschulischer Lernort Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, konkret und anschaulich etwas über den Fairen Handel zu lernen. Ein wichtiges Augenmerk liegt dabei auf den Menschen aus dem globalen Süden, die die Produkte herstellen, und deren Arbeitsbedingungen.

Besonders beeindruckt waren die Schülerinnen und Schüler vom strikten Verbot der Kinderarbeit im Fairen Handel, fairer Bezahlung sowie der Förderung von Kleinbauern und Frauen. Im Rahmen ihres erlebnisorientierten Besuchs, erlebten die Kinder und Jugendlichen den Weltladen mit allen Sinnen. In kleinen Gruppen durften sie an interaktiven Stationen selbst aktiv werden: Sie probierten Musikinstrumente aus verschiedenen Ländern, erfuhren, wie Schokolade unter fairen Bedingungen hergestellt wird, erschnupperten Gewürze, ertasteten in einem Fühlkasten Produkte aus unterschiedlichen Materialien und bekamen in einer Fragerunde spannende Einblicke in das Ehrenamt im Weltladen. Auch kleine Kostproben durften nicht fehlen – so durften Schokolade und getrocknete Mangos probiert werden. Die Mitarbeiterinnen des Weltladens, Susanne Bühl, Conny Merunka und Eva Nägele, freuten sich über das sichtbare Interesse.

Der Landsberger Weltladen wurde im Jahr 1981 durch eine Schüleraktion der Oberstufe des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums „Jute statt Plastik“ gegründet. Auch heute noch wird der Weltladen vom Engagement seiner vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer getragen. Wer den Weltladen ebenfalls als Lernort für Schulklasse nutzen möchte, kann sich zur Vereinbarung eines Besuchstermins bei Conny Merunka unter der E-Mail: ews@weltladen-landsberg.de melden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!