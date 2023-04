Falschaussage zugunsten ihres Partners: Frau muss sich vor Gericht verantworten

Plus Ein Mann soll einen Sanitäter angefahren haben. Seine Lebensgefährtin sagt falsch aus und muss sich nun selbst vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten.

Einsichtig zeigte sich vor dem Landsberger Amtsgericht eine 67-jährige Frau, der die Staatsanwaltschaft vorwarf, in einem Verfahren gegen ihren Lebensgefährten uneidlich falsch ausgesagt zu haben. Dieser hatte im Dezember 2021 einen Rettungswagen bis zum Eingang der Notaufnahme verfolgt und dort einen Rettungssanitäter mit seinem Auto absichtlich angefahren und verletzt, weshalb er vom Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden war.

Der Angeklagten wurde nun von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, wahrheitswidrig vor dem Amtsgericht ausgesagt zu haben: Das Fahrzeug des Lebensgefährten habe sich gar nicht mehr bewegt, und der Sanitäter sich von der Motorhaube abgestoßen und nach hinten fallen lassen, er sei also gar nicht angefahren worden.