Falsche Atteste: Verfahren gegen Kauferinger Arzt geht dem Ende zu

Plus Der Arzt aus Kaufering soll falsche Masken-Atteste ausgestellt haben. In der nächsten Verhandlung soll das Urteil verkündet werden.

Das Verfahren vor dem Schöffengericht in Landsberg gegen einen Kauferinger Arzt und Homöopathen, dem von der Staatsanwaltschaft das Ausstellen falscher Gesundheitszeugnisse vorgeworfen wird, geht langsam seinem Ende zu. Inzwischen fand der fünfte und aller Voraussicht nach vorletzte Verhandlungstermin statt, und das Zuschauerinteresse nimmt wieder deutlich zu.

Von den 16 geladenen Zeugen sagten dieses Mal vier aus, darunter auch der 23-Jährige, der von der Polizei vorgeführt werden musste, da er, obwohl ordnungsgemäß geladen, wiederholt nicht erschienen war. Er sei nie bei dem Angeklagten gewesen und habe auch keinen Kontakt zu ihm gehabt, sagte er aus. Daher sei er auch über die Ladung des Gerichts sehr verwundert gewesen. Er sei kein Verfechter der Ansichten des Arztes und mehrfach geimpft. Das Ganze sei auf seine ehemalige Chefin zurückzuführen, die überzeugt war, man benötige keine Maske zu tragen und daher die Atteste für ihre Mitarbeiter geordert habe. Er selbst habe das Attest nie bekommen und nie gesehen.