Falsche Polizisten erbeuten von Landsberger Seniorin hohen Geldbetrag

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Eine Landsberger Seniorin wird Opfer und um einen hohen Geldbetrag betrogen.

Am Mittwoch ist es überwiegend im Raum Landsberg, Fürstenfeldbruck, Dachau und Gauting vermehrt zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten gekommen. In diesem Zusammenhang gingen bisher 28 Meldungen ein, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. In einem Fall vom vergangenen Montag, der der Polizei erst am Mittwoch bekannt wurde, hatten die Betrüger Erfolg. Opfer wurde eine Rentnerin aus Landsberg.

Eine 83-jährige Rentnerin aus Landesberg erhielt gegen 12 Uhr einen Telefonanruf von einer ihr unbekannten Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Diese teilte ihr mit, dass nach einem Überfall zwei Täter festgenommen wurden, zwei weitere Verdächtige wären noch auf der Flucht. Bei einem Festgenommenen soll ein Zettel mit den Daten der Rentnerin aufgefunden worden sein. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Anruferin schließlich, die Dame zu einer Übergabe von Bargeld und Schmuck in Höhe eines knapp sechsstelligen Betrags, an einen männlichen Täter, zu bewegen. Der Mann konnte unerkannt flüchten. (lt)

Um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden gibt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, die in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hat, folgende Tipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Lesen Sie dazu auch