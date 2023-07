Familie Barth im Stress? Alle vier Töchter sind beim Ruethenfest dabei!

Am Ruethenfest in Landsberg nehmen heuer über 1000 Mädchen und Buben teil. Auch vier Geschwister aus Pürgen.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute die Familie Barth aus Pürgen, deren vier Töchter beim Kinderfest mitmachen.

In wenigen Wochen ist es so weit: Alexander und Stefanie Barth aus Pürgen werden hautnah miterleben, wie ihre vier Töchter am historischen Kinderfest teilnehmen werden. „Es ist für mich selbstverständlich, dass man als Landsberger mitmacht“, sagt Alexander Barth, der viele Jahre in Landsberg gelebt hat und einer der Geschäftsführer des SIP-Scootershops ist. Der 50-Jährige war als Kind dreimal beim Ruethenfest dabei und durfte in die Rollen als Schwede auf dem Kampfwagen und Trommler bei den Landsknechten schlüpfen.

Für Jasmin wird ein spezielles Kleid angefertigt

Heuer wird Alexander Barth gespannt mitverfolgen, wie seine vier Kinder unterschiedliche Rollen beim Fest übernehmen. Seine zwei jüngsten Töchter Katharina (8) und Miriam (9) werden als Rosenmädchen auftreten. Anna (12) reitet als Herold vor dem Dominikus-Zimmermann-Wagen, auf dem sich Jasmin (14) als Barockdame befinden wird. Für Jasmin wurde sogar ein spezielles Kleid angefertigt. Doch es läuft nicht immer nach Plan: „Als Erstes wollte ich Edeldame bei der Falkengruppe werden“, sagt Anna. Doch die Kostüme dürfen zuerst in der Stadt wohnhafte Kinder aussuchen. Als nicht Landsbergerin müsse man eben „das nehmen, was eben noch übrig ist“, sagt Alexander Barth. Umso schöner sei es, dass alle Kinder eine Rolle gefunden haben.

Die Schwestern (von links) Jasmin (14), Miriam (9), Katharina (8) und Anna (12) aus Pürgen sind heuer beim Ruethenfest dabei. Foto: Christian Rudnik

Da alles optimal am Festtag ablaufen soll, muss die 40-jährige Stefanie Barth ihre Töchter oft zu deren Proben begleiten. Dafür muss der Reitunterricht der Kinder pausieren. Das Ruethenfest habe Priorität und die Proben der Rosenmädchen Katharina und Miriam, die zweimal in der Woche stattfinden, seien zeitintensiv. Trotz allem sei es „cool“ und „schön“ für alle, dabei zu sein. Dass sich Miriam und Katharina sowie Anna und Jasmin auf demselben Wagen befinden, erleichtere vieles rund um die Festumzüge.

Die Familie blickt mit Vorfreude auf das Fest. „Auch für mich als nicht Landsbergerin ist es natürlich auch etwas Schönes“, meint Stefanie Barth. Vater Alexander Barth bekommt jedes Mal Gänsehaut, wenn er an seine Vergangenheit beim Ruethenfest zurückblickt und zieht den Hut vor den zahlreichen Ehrenamtlichen, die die Kinder betreuen werden und dafür viel Zeit investieren. Katharina und Miriam seien natürlich etwas nervös. Sie könnten sich aber Rat bei ihrer ältesten Schwester Jasmin holen, die heuer zum dritten Mal teilnehmen wird. Dass alle vier Töchter mitmachen, ist wahrscheinlich eine einmalige Aktion. Denn in vier Jahren wird Jasmin 18 Jahre alt und aus dem Ruethenfest-Alter raus sein. Das Ruethenfest 2023 wird also für die Familie Barth in besonderer Erinnerung bleiben.