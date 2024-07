Familie Hoppmann aus Greifenberg ist unser EM-Feiermeister

Die Fußball-EM in Deutschland hat viele Menschen nicht nur sportlich begeistert. Bei so mancher Partie waren die Fans die heimlichen Stars. Vor, während und nach den Spielen feierten sie das verbindende Element des Fußballs. Auch in der Region Landsberg wurde vielerorts gemeinsam mitgefiebert. Unsere Redaktion suchte daher nach den EM-Feiermeistern und wurde bei Familie Hoppmann in Greifenberg fündig.

Zur EM in Deutschland gab es für die Leserinnen und Leser des Landsberger Tagblatts etwas zu gewinnen. Die Redaktion suchte den EM-Feiermeister oder die EM-Feiermeisterin. Wir wollten wissen: Wie verfolgt ihr die Fußball-EM? In voller DFB-Montur vor dem Fernseher oder bei einer Grillparty mit den Nachbarn? Während der Europameisterschaft erreichten uns etliche Fotos, nicht nur aus der Region. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosten wir ein DFB-Heimtrikot, das von Bundestrainer Julian Nagelsmann signiert wurde. Gesponsert wird das Trikot von Sport 2000 in Landsberg.

„Das Trikot kommt in unser Museum“

Kurz nach dem bitteren Ausscheiden der deutschen Fußballer gegen Spanien übergaben wir Julian Nagelsmanns Mutter das von Sport 2000 gesponserte Heimtrikot. Bei einem Besuch in Landsberg setzte der in Issing aufgewachsene Nationaltrainer seine Unterschrift darauf und legte noch eine Autogrammkarte dazu. Beides übergaben Ronny Morawa, der Geschäftsführer von Sport 2000 in Landsberg, und Thomas Wunder, der stellvertretende Redaktionsleiter, jetzt an Lilith und Claudia Hoppmann aus Greifenberg. Die Freude war groß. „Das Trikot kommt in unser Museum“, sagt Mama Claudia.

Icon Vergrößern Das EM-Studio der Familie Hoppmann aus Greifenberg stand unter dem Motto "Nachbarn bringen Freunde und Freunde bringen Nachbarn". Foto: Claudia Hoppmann Icon Schließen Schließen Das EM-Studio der Familie Hoppmann aus Greifenberg stand unter dem Motto "Nachbarn bringen Freunde und Freunde bringen Nachbarn". Foto: Claudia Hoppmann

Das private EM-Studio der Familie Hoppmann aus Greifenberg stand unter dem Motto „Nachbarn bringen Freunde und Freunde bringen Nachbarn“. Jeder war willkommen, wenn das EM-Studio geöffnet hatte, auch schon zur Vorberichterstattung, erzählt Claudia Hoppmann. Wer mochte, brachte etwas mit. „Wir haben viele Stunden zusammen verbracht, gegrillt und gelacht.“ Zwischen zehn und 20 Personen zwischen 13 und 60 Jahren seien regelmäßig zu Gast gewesen. Zum EM-Studio gehörten die Garage und die Einfahrt. Es wurde mit Liebe dekoriert, mit kleinen Fähnchen aller teilnehmenden Länder, Erinnerungs-Schals und Trikots aus vielen Jahrzehnten. Wie Claudia und die 13-jährige Lilith Hoppmann sagen, ist ihre Familie fußballbegeistert, allen voran Papa Hoppmann. Auch die Nachbarn hätten sich davon anstecken lassen. Einer brachte eine historische Zeitschrift über die WM 1954 mit und schenkte sie den Hoppmanns für deren Fußball-Museum. Dort soll übrigens auch das Trikot mit der Unterschrift von Julian Nagelsmann einen Platz finden.