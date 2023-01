Familienpaten: Ein Ehrenamt, von dem beide Seiten profitieren sollen

Halt geben und damit Familien stärken: In Landsberg werden Familienpaten gesucht. Eine Patin berichtet von ihrem ehrenamtlichen Einsatz.

Familienpaten können Familien in schwierigen Lebenslagen in ihrem Alltag helfen: als Ersatz-Oma, als Ratgeber im Erziehungschaos, oder als Lotse durch Behörden- und Ämteranträge. Seit 2015 gibt es das Projekt "Netzwerk Familienpaten Bayern" im Landkreis Landsberg in der Familienoase. Der Verein arbeitet dabei laut einer Pressemitteilung mit der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) des Amts für Jugend und Familie zusammen. Gefördert wird das Projekt vom Bayerischen Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Etwa zwölf Patinnen und Paten sind im Laufe eines Jahres im Familieneinsatz aktiv - überwiegend Rentnerinnen und Rentner, aber auch Menschen im Berufsleben, die ihre freie Zeit sinnvoll verbringen möchten.

Maria ist Familienpatin seit 2022, also noch ganz frisch dabei. Die Corona-Pandemie hat für sie den Ausschlag gegeben, da ihr in dieser Zeit die sozialen Kontakte sehr gefehlt haben. Die 64-Jährige hat schon mehrere Ehrenämter gehabt, jetzt fühlt sie sich als "fitte Oma" bei den Familienpaten sehr wohl. Die erste Familie, die sie nach Abschluss der vorbereitenden Schulung dann begleiten durfte, hat zwei kleine Kinder (drei Jahre und ein Jahr alt), die noch zu Hause betreut werden, und ist erst vor Kurzem nach Landsberg gezogen. Die Großeltern leben entweder weit entfernt oder können aufgrund der persönlichen Situation nicht unterstützen.

Eltern können die freie Zeit nutzen, um den Akku wieder aufzuladen

Das ist bei den meisten Anfragen von Familien der Fall. Betreuungsmöglichkeiten sind knapp. Erschöpfung und Überforderung sind dann vorprogrammiert, wenn auch noch weitere Krisen hinzukommen. In Marias Patenfamilie ist der Vater chronisch erkrankt. Die Mutter ist erschöpft und hat bereits Hilfe bei einer Beratungsstelle gesucht, um ihr Erziehungsverhalten zu verbessern. Die Situation belastet mittlerweile auch die Paarbeziehung. Maria besucht die Familie seit Mai einmal in der Woche für drei Stunden. Sie geht mit den Kindern viel raus in die Natur oder auf den Spielplatz. Zum Glück waren sich alle sofort sympathisch und der Patin gelang es von Anfang an, einen guten Kontakt zu den Kindern aufzubauen.

Die Eltern nutzen die Zeit bewusst für sich, um den "Akku wieder aufzuladen", Gespräche zu führen oder auch einfach mal spazieren zu gehen. "Die Paten können hier viel Entlastung bringen, einfach dadurch, dass sie da sind und das Wertvollste mitbringen, das sie haben: nämlich Zeit." erklärt Melanie Leutner, Koordinatorin des Projektes. Die Eltern sind sehr dankbar für diese präventive Hilfe, die unkompliziert und nah am Alltag der Familie ist, um schwierige Lebenssituationen zu bewältigen. Nach einem halben Jahr mussten jetzt jedoch Patin und Familie Abschied nehmen, da die Familie in einen anderen Landkreis umzieht. "Maria hat uns sehr geholfen, ohne sie hätten wir es nicht geschafft", sagt die Mutter rückblickend. Durchschnittlich nach einem Jahr sollte die Familie so weit gestärkt sein, dass sie ihren Alltag wieder allein bewältigen kann.

Halt geben, zuhören, anpacken, das leisten die Patinnen und Paten ehrenamtlich. Doch sie geben nicht nur, sie lernen auch immer etwas Neues dazu. So ist dieses Ehrenamt für beide Seiten ein Profit. Und manchmal bleibt die Patin oder der Pate auch nach Ende des Einsatzes freundschaftlich mit der Familie verbunden.

Die Familienoase Landsberg sucht weitere Patinnen und Paten

Die Patenschaften verstehen sich nicht als Ersatz für professionelle Unterstützung. Denn das können die Freiwilligen, die nicht zwingend aus pädagogischen Berufen kommen, gar nicht leisten. Sie sind eher wie eine Drehscheibe, sodass, wenn nötig, der Kontakt zu den Fachstellen, Beratungsstellen oder dem Jugendamt hergestellt werden kann. "Jedoch lassen wir niemanden unvorbereitet in die Familien gehen. Eine Schulung ist Voraussetzung für die Tätigkeit und befasst sich mit Themen wie Familiensysteme, Grenzen einer Patenschaft und Umgang mit Emotionen in Belastungssituationen, oder informiert über die Hilfslandschaft vor Ort", berichtet Leutner. Bei Fragen oder Schwierigkeiten steht die Sozialpädagogin den Paten zur Seite und sie leitet auch die regelmäßigen Patentreffen. "Ich bin sehr glücklich darüber, anderen Menschen helfen zu können", sagt Maria.

Das Team der Paten freut sich über neue Freiwillige, denn längst nicht alle Familien auf der Warteliste können versorgt werden. Die nächste Schulung für Ehrenamtliche findet im Februar und März an drei Wochenenden in Landsberg bei der Familienoase statt. Interessierte können sich informieren unter der Telefonnummer 08191/4289363 oder per E-Mail an familienpaten@familienoase.org. (AZ)