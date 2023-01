Landsberg

Fasching in Landsberg: So laufen die Planungen der Licaria

Der Umzug am Lumpigen Donnerstag in Landsberg lockte immer Tausende Besucher an.

Plus Der Höhepunkt der Faschingssaison in Landsberg rückt näher. Ein Ball in der Mittelschule soll die Vorfreude wecken.

Von Thomas Wunder

Der Höhepunkt des Faschings in Landsberg rückt immer näher. Die Vorbereitungen beim Faschingsverein Licaria laufen daher auf Hochtouren. Vor dem traditionellen Gaudiwurm mit anschließender Party am Lumpigen Donnerstag, 16. Februar, steht der neu ins Leben gerufene Inthronisations-Ball am Samstag, 4. Februar, auf dem Programm. Was die Besucher dabei erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

