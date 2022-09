Landsberg

13.09.2022

Fasching mit Folgen: Schläger wird nach Attacke in Landsberg verurteilt

Am Lumpigen Donnerstag 2022 rückte die Polizei mehrfach in der Von-Kühlmann-Straße an. Nach einer Schlägerei wurde jetzt ein Täter verurteilt.

Plus Ein 23-Jähriger muss sich vor dem Landsberger Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Am Lumpigen Donnerstag greift er einen Jugendlichen an.

Von Sandy Kesner Artikel anhören Shape

Die Ereignisse vom Lumpigen Donnerstag 2022 haben einen jungen Mann aus dem Landkreis Augsburg nun vor das Amtsgericht Landsberg gebracht. Er musste sich nach einer Attacke auf einen Jugendlichen wegen Körperverletzung verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .