Faschingsauftakt in Landsberg: Was die Licaria am 11.11. plant

Ab Samstag regieren wieder die Närrinnen und Narren die Stadt. Der Höhepunkt ist der Lumpige Donnerstag Anfang Februar. So sehen die Faschings-Pläne in Landsberg aus.

Der Fasching ist heuer kurz. Anfang Februar ist schon wieder Schluss. Doch daran will die Landsberger Faschingsgesellschaft Licaria gar nicht denken, wenn am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr auf dem Hauptplatz die fünfte Jahreszeit eingeläutet wird. Das Programm verspricht viel Gaudi.

Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie Umzüge und Partys im ganzen Landkreis Landsberg nicht stattfinden konnten, ließ die Licaria den Landsberger Fasching im vergangenen Jahr wieder aufleben. Dabei orientierte sich der frisch gewählte Elferrat am Programm der 1950er-Jahre, in denen in Landsberg mit Prinzenpaar, Elferrat und Garde sowie zahlreichen Bällen gefeiert wurde.

Pünktlich um 11.11 Uhr stürmte der Elferrat vor einem Jahr gemeinsam mit einigen Schülerinnen und Schülern der Grundschule am Spitalplatz das historische Rathaus. Rund zehn Minuten später präsentierten die Kinder an den Fenstern im ersten Stock stolz den Schlüssel sowie die Stadtkasse. Elferrätin Luisa Bredschneijder stellte auf dem Hauptplatz insgesamt elf nicht ganz ernst gemeinte Forderungen – Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann hörte an einem geöffneten Fenster gespannt zu.

Am Programm des Faschingsauftakts soll sich heuer nichts großartig ändern, verrät Thomas Bihler vom Elferrat der Licaria unserer Redaktion. Alle Landsbergerinnen und Landsberger, natürlich auch Kinder und deren Eltern, sind eingeladen, mitzufeiern, am besten verkleidet. In einer kleinen Bude am Hauptplatz werden Getränke und Essen verkauft, damit sich die Närrinnen und Narren auch stärken können.

Der Umzug am Lumpigen Donnerstag ist der Höhepunkt des Landsberger Faschings

Rathaussturm, Reden und kurze Feier, das ist das Programm, das am 11.11. vorgesehen ist. In der Hochphase des Faschings veranstaltet die Licaria wieder einen Ball in der Aula der Mittelschule. Alle wichtigen Informationen dazu finden sich laut Bihler auf der Homepage der Faschingsgesellschaft. Zum Höhepunkt des Landsberger Faschings, am Lumpigen Donnerstag (8. Februar), schlängelt sich ein Gaudiwurm durch die Altstadt. „Wir sind in Gesprächen mit den Schulen“, verrät Thomas Bihler, der hofft, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler den Umzug sehen und eventuell auch – wie in früheren Jahren – mitmachen können. Im vergangenen Jahr hatten etliche Schulen einem früheren Unterrichtsschluss nicht zugestimmt.

Die Faschingsgesellschaft Licaria hat mittlerweile etliche Mitglieder hinzugewonnen, wie Thomas Bihler sagt. Das sei eine große Motivation. Für den Verein ist er auf der Suche nach alten Fotos, Abzeichen und Ähnlichem. Wer etwas besitzt und der Licaria zur Verfügung stellen kann, der kann dies unter t-bihler@web.de mitteilen.