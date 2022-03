Landsberg

18:51 Uhr

Fasten-Serie: Mit Fitness den inneren Schweinehund überwinden

Plus Cross Fit und Hardy’s in Landsberg erklären ihre Erfolgskonzepte in Sachen Fasten und Fitness. Warum das nicht nur für Profisportler geeignet ist und man unbedingt am Ball bleiben sollte.

Von Dagmar Kübler und Clarice Henry

Wer kennt das nicht: Eigentlich will man schlanker, fitter, kräftiger und ausdauernder sein. Und gesund ist das auch. Wir haben uns im Frühjahr das Thema Fasten in den verschiedensten Facetten vorgenommen. Fasten und Gesundheit, Fasten und Schönheit und – Fasten und Fitness. Und wir haben so viele Anregungen, dass es hier gleich zwei Teile in der Serie geben wird.

