Landsberg

vor 53 Min.

Fastenkuren: Echte Schönheit kommt von innen

Plus Der Mensch ist, was er isst. Oder besser gesagt bei vielen Fastenkuren, was er so trinkt. Das LT spricht mit zwei Expertinnen aus Landsberg, die vor allem auf die Heilkraft der Pflanzen vertrauen.

Von Clarice Henry

Es ist soweit: Die Temperaturen steigen, die Pandemie-Beschränkungen fallen. Höchste Zeit also, sich selbst auch wieder mal etwas Gutes zu tun. Die einen möchten gerne ein paar Kilo loswerden, andere konzentrieren sich mehr auf das Hautbild und das Aussehen insgesamt, wieder andere fühlen sich gerade im Frühling schlapp, als steckte ihnen noch die Wintermüdigkeit in den Knochen. Ganz egal, wer welches Ziel verfolgt, jeder möchte sich insgesamt fitter und schöner fühlen. Ganz vorne mit dabei bei der Selbstfürsorge - das Fasten. Von Intervall-Fasten über Heilfasten, Fasten-Kuren, Digital Detox - es gibt nichts, was es nicht gibt. Gerade im Punkt Schönheit. Geht man weg von den durchaus fragwürdigen Schönheitsidealen von Instagram und Konsorten, so lässt sich ein Trend bei der Antwort auf die Frage erkennen, was denn überhaupt schön sei. Der Tenor ist ganz klar, dass Schönheit vor allem natürlich sei und von innen kommt.

