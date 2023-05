Landsberg

17:26 Uhr

Feier am Vatertag in Reisch lockt viele Besucher an

In der Fuchsengrube in Reisch sorgte der Musikverein Penzing für die Unterhaltung am Männertag.

Zur Fuchsengrube in Reisch kamen auch in diesem Jahr wieder viele Besucher am Vatertag.

Die Fuchsengrube in Reisch ist bereits seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt an Christi Himmelfahrt. Ein Termin, an dem neben dem religösen Hintergrund - es fand ein Festgottesdienst statt - zugleich auch der Vatertag gefeiert wird. Wobei längst nicht nur Männer den Weg in die waldumrandete Talsenke finden. Es ist in der Fuchsengrube ein Fest der Generationen, bei dem die ganze Familie anrückt und eine angenehme Zeit verbringt. Veranstalter ist der Schützenverein "Gut Ziel", der heuer den Musikverein Penzing für die musikalische Unterhaltung seiner Gäste engagiert hat. Und die kamen wieder zahlreich zu der Veranstaltung. Auch das Wetter spielte mit, es regnete nicht.

