Feierlicher Abschluss für die Realschüler der Landsberger Waldorfschule

Nachdem vor nunmehr gut drei Wochen die Abiturientinnen und Abiturienten an der Freien Waldorfschule Landsberg verabschiedet wurden, standen jetzt fünf nicht weniger stolze junge Menschen für den Abschluss der Mittleren Reife im großen Theatersaal der Schule auf der Bühne, um gefeiert zu werden.

Klassenleiterin Alexa Pirich sprach von Vertrauen als Fundament einer erfolgreichen Lernumgebung, in der nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Wachstum und Entwicklung gefördert werden und wünschte den Absolventinnen und Absolventen für die Zukunft „ein kritisches Auge, das prüft und hinterfragt und ein vertrauensvolles Herz, das Räume eröffnet und alle Beteiligten über sich hinauswachsen lässt“.

Als Schulvater Christian Schuster die tiefe Verbindung zur Schule von Elternseite hervorhob, die sich, anders als an Regelschulen, an den Waldorfschulen über einen Zeitraum von bis zu 13 Jahren entfaltet, wehte ein deutlicher Hauch von Wehmut durch den Saal. Er wertschätzte die kontinuierliche und engagierte Begleitung der Lehrkräfte und beglückwünschte die jungen Erwachsenen nicht nur zur amtlich bestätigten Reife, sondern auch zu den vielen sozialen, künstlerischen und charakterlichen Qualitäten, die sie im Laufe ihrer Schulkarriere entwickelt haben und erinnerte daran, dass alles im Leben seine Zeit hat.

Landsberger Absolventinnen verabschieden sich mit sehr persönlichen Worten

Die Absolventinnen Norah Rost und Lilly Gründler gaben, neben einer sehr persönlichen Rede an die Schulgemeinschaft, ein wunderbares Duett mit Gitarrenbegleitung von Cindy Laupers „Time after Time“ zum Besten und der Oberstufenchor unter der Leitung von Kerstin Klotz beschenkte die Saalgemeinschaft ebenfalls mit dem für die feierliche Stimmung so wichtigen musikalischen Rahmen.

Konrektor Michael Erhart von der Realschule Kaufering lobte die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen den Kollegien, wies auf die Vielfalt der Möglichkeiten hin, die den jungen Erwachsenen nun nach bestandenem Abschluss offenstehen und übereichte die staatlichen Zeugnisse und die DELF-Zertifikate (Diplôme d‘Etudes en Langue Française, ein weltweit anerkanntes, staatliches französisches Sprachdiplom). Diese wurden von den Absolventinnen und Absolventen gleichzeitig mit der Abschlussprüfung im Fach Französisch erworben.

Weiterhin gab Deutschlehrerin Nadin Skacha den jungen Erwachsenen mit dem Roman „Die Mitternachtsbibliothek“ des britischen Autors Matt Haig eine inspirierende und nachdenkliche Geschichte über Lebensentscheidungen und unseren Umgang damit auf den Weg. (AZ)