Fernwärme in Landsberg: Das sind die Pläne der Stadtwerke

Das Kommunalunternehmen möchte sein Netz ausbauen und informiert darüber. Der Schwerpunkt liegt in der Altstadt.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Landsberger Altstadt und die Anforderungen des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) standen im Fokus einer öffentlichen Infoveranstaltung der Stadtwerke mit fast 70 Teilnehmenden. Vertreter des Kommunalunternehmens zeigten praktische Beispiele der Fernwärmeversorgung auf und erläuterten die Vorteile der Fernwärme wie Energieeffizienz, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Im Angesicht des Klimawandels setzt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) laut Pressemeldung der Stadtwerke ehrgeizige Maßstäbe für den Bereich des Heizens in bestehenden Gebäuden. Mit dem Gesetz, das 114 Paragrafen umfasst, verfolge der Gesetzgeber das Ziel, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu realisieren. Ab Januar 2024 schreibe das GEG einen Mindestanteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien für neu installierte Heizsysteme vor.

Bestehende Heizungen dürfen weiterbetrieben werden

Die Novelle des GEG gehe Hand in Hand mit der lokalen Wärmeversorgungsstrategie, die zukünftige Wärmeversorgungsgebiete definiert und plant, ob etwa Wasserstoff oder Fernwärme zum Einsatz kommen soll. Der Ausbau von Fernwärmenetzen wird als eine Schlüsselstrategie betrachtet, teilen die Stadtwerke mit. Bestehende Heizungen dürften weiterbetrieben und repariert werden, jedoch seien bei der Installation neuer Heizungen die Vorgaben des GEG zu beachten. Die Anbindung an ein Fernwärmenetz oder eine Gasheizung in einem Wasserstoffnetzausbaugebiet werde besonders empfohlen.

Die Stadtwerke Landsberg und ihr Technischer Vorstand, Gerald Nübel, informierten über ihre Pläne für ein Fernwärmenetz in der Altstadt. Foto: Kathrin Weber/Stadtwerke

Fernwärme ist laut Pressemeldung eine zentralisierte Versorgungslösung, die Wärme durch ein Netz von Rohrleitungen transportiert, wobei Heißwasser oder Dampf als Trägermedium fungieren. Diese Methode sei nicht nur energieeffizienter, da eine zentrale Heizanlage viele Einzelheizungen ersetzt, sondern sie biete auch eine hohe Versorgungssicherheit mit einer 24/7-Rufbereitschaft, auch an Feiertagen, durch die Stadtwerke. Fernwärme trage durch den Einsatz erneuerbarer Energien zum Klimaschutz bei. Den ersten Schritt mache die neue Flusswärmepumpe, die unter dem Inselbad-Gelände geplant ist. Sie erzeugt laut Stadtwerken Fernwärme zu 100 Prozent klimaneutral aus Ökostrom und der Wärme aus dem Lech. Wirtschaftlichkeit sei auch ein Argument, welches für Fernwärme spricht. Aufgrund des geringen Einflusses von Brennstoffkosten auf den Fernwärmepreis könnten Kundinnen und Kunden ihre Heizkosten besser kontrollieren. Ein wesentlicher Vorteil für Nutzerinnen und Nutzer von Fernwärme sei der entfallende Aufwand und der Platz für den Einkauf und die Lagerung von Öl oder Gas.

Die Stadtwerke betreiben vier Netze für Fernwärme in Landsberg

Die Stadtwerke betreiben aktuell vier Netze für Fernwärme, mit einem Wärmeverkauf von rund elf Gigawattstunden. Die Netze nutzen dabei unterschiedliche Energiequellen, darunter Erdgas, Holzpellets und Waldhackschnitzel. Für die Zukunftsplanung haben die Stadtwerke im Jahr 2021 ein aktualisiertes Wärmebedarfskataster erstellt, das eine detaillierte Erfassung der Wärmeabnehmerinnen und -abnehmer und deren Bedarfe im gesamten Stadtgebiet umfasst. Dabei wurde auch die Wärmedichte und weitere Möglichkeiten der Beheizung mit erneuerbaren Energien betrachtet.

Lesen Sie dazu auch

Die Stadtwerke Landsberg informierten über ihre Pläne für ein Fernwärmenetz in der Altstadt. Foto: Kathrin Weber/Stadtwerke

Parallel dazu ist nun der Ausbau und die Erweiterung des Fernwärmenetzes in verschiedenen Etappen geplant, wobei laut Stadtwerken ein besonderes Augenmerk auf die Kapazitätserweiterung im historischen Altstadtgebiet gelegt wird. Für die weitere Projektierung des Fernwärmeausbaus sei es relevant, dass alle Fernwärme-Interessenten den Fragebogen der Stadtwerke ausfüllen. Dieser ist unter folgendem Link zu finden: www.stadtwerke-landsberg.de/fernwaerme. Dadurch bestehe die Möglichkeit, gegebenenfalls zusätzliche Gebiete in die Betrachtung einzuschließen.

Die Stadtwerke Landsberg wollen transparente Preisstrukturen mit einmaligen Hausanschlusskosten sowie einem Baukostenzuschuss und laufenden Gebühren, die sich aus Arbeits-, Grund- und Messpreisen zusammensetzen, anbieten. Überdies könnten Kundinnen und Kunden von Fördermöglichkeiten profitieren. Trotz Herausforderungen wie beengten Verhältnissen, Denkmalschutz und topografischen Besonderheiten sind die Stadtwerke bestrebt, innovative Lösungen für eine sichere und nachhaltige Fernwärmeversorgung zu implementieren. (AZ)