Festzelt-Debatte in Landsberg: Fraktionen fordern alte Regelung zurück

Plus Die Begrenzung der Zeltgröße in der Landsberger Innenstadt ist umstritten. Mehrere Fraktionen haben einen Antrag zur Aufhebung des Beschlusses gestellt.

Laut einer Entscheidung im Landsberger Stadtrat sollen Festzelte in der Innenstadt zukünftig nur noch Zelte bis zu einer Größe von 20 Quadratmetern erlaubt sein. In diesem Zelt fand die Oide Wiesn statt, die von der VR-Bank Landsberg-Ammersee organisiert wurde. Sie führte zu vielen Diskussionen, weil zwei befangene Stadträte mit abstimmen durften. Die CSU, Landsberger Mitte und die Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Daschner möchten das Vorgehen nicht hinnehmen und haben nun einen gemeinsamen Antrag gestellt.

Die Rechtsaufsicht hat den Beschluss geprüft und ist vergangene Woche zu dem Schluss gekommen, dass der Stadtrat das richtige Gremium für diese Grundsatzentscheidung gewesen sei. In der Sitzung gab es bei der Abstimmung über den positiv formulierten Beschluss ein Patt mit 12:12 Stimmen. Der Beschluss sei demnach als "nicht existent" zu betrachten. Bei den Räten Claus Moritz und Markus Salzinger (beide UBV) habe die Prüfung zudem eine persönliche Beteiligung ergeben. Sie hätten laut Rechtsprüfung weder das Wort ergreifen, noch abstimmen dürfen. Der darauffolgende Beschluss sei jedoch gültig gewesen. Das Gremium sprach sich mit 17:6 Stimmen dafür aus, zumindest das Aufstellen von Zelten bis zu einer Größe von 20 Quadratmetern weiterhin zu ermöglichen. Aufgrund des klaren Ergebnisses spiele auch die persönliche Beteiligung der beiden Stadträte keine Rolle, hieß es dazu aus dem Landratsamt.