Festzelte in der Innenstadt: VR-Bank appelliert an den Stadtrat

Für die Organisatoren der Oidn Wiesn ist ein Ausweichen auf die Waitzinger Wiese keine Option. Demnach werde am Mittwoch auch über die Zukunft des Fests entschieden.

Dürfen auf dem Hauptplatz und auf dem Hellmairplatz auch in Zukunft Festzelte aufgebaut werden? Damit befasst sich der Landsberger Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. Oktober. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee richtet seit 2017 immer am letzten Sonntag der Sommerferien in der Innenstadt ihre Oide Wiesn aus - gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) und den Landfrauen. Und gefeiert wird eben in einem großen Festzelt am Hellmairplatz. Vor der Grundsatzentscheidung appellieren die Verantwortlichen an die Rätinnen und Räte.

Diese stimmten nicht nur über die Zulässigkeit von Zelten in der Altstadt ab, "sondern zusammenhängend über die Zukunft eines der erfolgreichsten Feste für die Menschen in der Region." Die Idee zur Oidn Wiesn sei durch den BBV und die Landfrauen entstanden, mit dem Ziel, die Verbraucher und die Landwirtschaft zusammenzubringen. Die VR-Bank habe das gerne aufgegriffen: Die Landwirte sollten dorthin gebracht werden, wo die Menschen sind: in die Stadt, in die Lauf- und Einkaufswege der Konsumenten. Laut VR-Bank ist das Fest nur möglich, weil sich beinahe 100 Beschäftigte der Bank sowie viele Mitglieder des BBV und der Landfrauen bereit erklären, die Oide Wiesn in ihrer Freizeit zu stemmen. Zudem beteiligten sich viele Vereine.

Ein Ausweichen auf die Waitzinger Wiese ist für die Organisatoren keine Option

In der Vergangenheit hätten sich immer mehr Menschen für die Oide Wiesn begeistert und so sei die Zahl der Direktvermarkter entsprechend gestiegen, heißt es in dem Brief. "Auch über die Landkreisgrenzen hinaus ist dieses große Fest inzwischen bekannt und zieht Besucher aus dem weiteren Umland an." Ein Ausweichen auf die Waitzinger Wiese würde den gesamten Charakter und die Absicht der Initiatoren völlig zerstören.

Dies war von den am Hellmairplatz ansässigen Gastronomen ins Spiel gebracht worden, auf deren Initiative das Thema im März per Antrag überhaupt erst auf die Tagesordnung des Bauausschusses kam. Wegen des großen Festzelts bei der Oidn Wiesn könnten sie ihre Außenbereiche einige Tage nicht nutzen und müssten deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen, berichteten sie gegenüber unserer Redaktion. "Leider sind bisher mehrere Versuche unsererseits gescheitert, mit den ansässigen Gastronomen einen Weg zur Zusammenarbeit zu finden", so VR-Bank, BBV und Landfrauen. Auch Anfragen der Stadtjugendkapelle, die dieses Jahr am Vortag der Oidn Wiesn ihr 50-jähriges Jubiläum im Zelt feierte, seien abgelehnt worden.

Die Oide Wiesn trägt zu einer "belebten und lebendigen Innenstadt" bei

"Dennoch haben wir uns bemüht, die Einschränkungen auch in diesem Jahr so gering wie möglich zu halten. So startete der Aufbau freitags erst um 10 Uhr, um das Frühstücksgeschäft zu ermöglichen; auch war der Abbau am Montag bereits um 13 Uhr wieder beendet, der Platz gesäubert wieder freigegeben." Während der gesamten Veranstaltungszeit hätten die Gastronomen einen Großteil ihrer Bestuhlung aufrechterhalten können.

"Wie andere Aktivitäten auch, trägt die Oide Wiesn zu einer belebten und lebendigen Innenstadt bei, was letztendlich zum Vorteil für alle Gewerbetreibenden werden kann", schließt das Schreiben, verbunden mit der Bitte an die Mitglieder des Stadtrats, auch künftig Festzelte in der Innenstadt zu ermöglichen. Es wäre demnach schade, wenn ein gegenläufiger Beschluss gleichzeitig das Ende der Oidn Wiesn bedeuten würde. Neben Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, haben den Brief Kreisobmann Johann Drexl und Kreisbäuerin Marlies Dirr unterzeichnet.