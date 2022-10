Landsberg

vor 32 Min.

Feuerwehr-Aktionstag in Landsberg: Wasser spritzen und Badeenten retten

Plus Das ziemlich herbstliche Wetter kann die großen und kleinen Fans der Landsberger Feuerwehr nicht bremsen. Was beim Aktionstag in der Innenstadt geboten ist.

Von Romi Löbhard

Regen? Wind? Kälte? Ach was! Matschhose an, dicken Anorak an, Mütze auf den Kopf, Mama und Papa oder beide – oder die Großeltern an die Hand und los geht‘s. Der Feuerwehr-Erlebnistag der Landsberger Feuerwehr lockte allem ungastlichen Wetter zum Trotz jede Menge kleine und große, junge und alte Feuerwehrauto-Fans in die Innenstadt. Dort konnten nicht nur allerlei Gerätschaften der Wehr bestaunt werden, vielmehr durften die kleinen Bürgerinnen und Bürger auch mitmachen und so erste Einblicke bekommen in die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer. Für die Erwachsenen lagen Infokarten aus, auf denen Zahlen wie „13.264 Stunden für Einsatz, Übung und Fortbildung“ beeindruckten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

