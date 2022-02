Feuerwehr Landsberg: Erst brennt der Toaster, dann ein Kamin

Zwei Bandeinsätze fordern die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Landsberg. Die Löscharbeiten gehen in beiden Fällen glimpflich aus.

Viel zu tun an diesem Wochenende für die Feuerwehr Landsberg. Am Samstag Mittag brach in einem Wohnhaus am Danzinger Platz in Landsberg ein Feuer aus. Der Bewohner alarmierte die Einsatzkräfte. Sein Toaster habe Feuer gefangen. Bei Ankunft der Feuerwehr Landsberg schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung. Unter schwerem Atemschutz machte sich der Angriffstrupp auf den Weg ins Obergeschoss und begann mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig wurde die Drehleiter für die Menschenrettung positioniert. Der Bewohner hatte bereits selbst mit einem Eimer Wasser erfolgreich Löschversuche unternommen, teilt Einsatzleiter und 2. Kommandant Christian Wind auf LT-Nachfrage mit. Fensterrahmen und -stock brannten, der Rollladen schmolz.

Der Toasterbrand in der Danzinger Platz in Landsberg ging glimpflich aus.

Der Mann blieb unverletzt und wurde sicherheitshalber an den Rettungsdienst übergeben. Die Nachbarn sollten auf Anweisung der Feuerwehr in ihren Wohnungen bleiben. Nach kurzer Zeit meldete der Angriffstrupp bereits "Feuer aus". "Wir führten noch einige Nachlöscharbeiten aus, belüfteten die Wohnung und übergaben sie schließlich an den Bewohner", sagt Einsatzleiter Wind. Die Polizei Landsberg spricht von einem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Nach Toasterbrand in Landsberg folgt Kaminbrand in Oberdießen

In der Nacht auf Sonntag, 13. Februar, kam es zu weiteren Einsätzen für die Feuerwehr Landsberg. Nach einem Verkehrsunfall in der Marie-Curie-Straße in Landsberg (siehe Polizeibericht), rückten die Einsatzkräfte erneut gegen 02.20 Uhr aus: Im Unterdießener Ortsteil Oberdießen kam es zu einem Kaminbrand.

Die Anwohner des Hauses bemerkten Rauchgeruch und informierten selber die Feuerwehr. Durch die Hitzeentwicklung eines Kaminbrandes war die Dachdämmung ebenfalls in Brand geraten und hatte Teile des Dachstuhl in Brand gesetzt. Alle Anwohner blieben unverletzt, heißt es im Polizeibericht.

Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Landsberg, Oberdießen, Asch und Leeder gelöscht. Die Feuerwehr war mit mit rund 70 Einsatzkräften bis Sonntag Mittag vor Ort.

Oberdießener Feuerwehr sichert den Brandort

Einsatzleiter war Peter Wörishofer, Kommandant der Oberdießener Feuerwehr. Er spricht von einer schwierigen Löschsituation. Das alte Haus befindet sich außerhalb der Ortschaft. Lange sei es leer gestanden. Aufgrund zweier Dämmschichten seien die Löscharbeiten

"Es hat lange gedauert, bis wir da rangekommen sind", schildert Einsatzleiter Wörishofer, der aufgrund der starken Rauchentwicklung besonders viele Atemschutzgeräteträger einsetzen musste. Die Oberdießener Feuerwehr ist nach eigenen Angaben weiterhin vor Ort und sichert zusammen mit dem Technischen Hilfswerk den Brandort.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf ca. 10.000 Euro.