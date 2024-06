Landsberg

vor 2 Min.

Feuerwehr rückt wegen angebranntem Essen aus

Die Feuerwehr Landsberg war am Montag in der Von-den-Hoff-Straße im Einsatz.

Am Montag rückt die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Von-den-Hoff-Straße aus. In einem Haus hatten die Rauchmelder angeschlagen.

