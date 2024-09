Feuerwehreinsatz in Landsberg: Lkw-Reifen brennt am Penzinger Feld

Am Freitagnachmittag sind in Landsberg Sirenen zu hören. Die Freiwillige Feuerwehr macht sich auf den Weg Richtung Osten. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was vorgefallen ist.

Mitten im Berufsverkehr sind einige Einsatzfahrzeuge in Landsberg unterwegs. Ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Landsberg informiert: „Der Reifen eines Lkws brennt.“ Der Vorfall soll sich auf dem Penzinger Feld beim Lebensmitteldiscounter Lidl abspielen. (AZ)