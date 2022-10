Feuerwehreinsatz in der Landsberger Stadtverwaltung

Im Gebäude der Landsberger Stadtverwaltung brennt es und die Feuerwehr rückt mit der Drehleiter aus. Viele Passanten beobachten den Einsatz.

Einige Passanten blieben am Dienstagvormittag in der Katharinenstraße stehen und schauten nach oben. Andere versuchen vergeblich, die Eingangstüren der Landsberger Stadtverwaltung zu öffnen. Stattdessen sah man Feuerwehrleute durch den gläsernen Neubau laufen. Es rauchte aus einem Fenster im zweiten Stock. Im Verwaltungsgebäude hat es gebrannt.

Um 11 Uhr sei in der Teeküche das Feuer ausgebrochen und der Feueralarm ausgelöst worden, schildern Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und ihre Pressesprecherin Susanne Flügel, während sie im Hinterhof des Gebäudes warten. "Niemand wurde verletzt und alle Mitarbeiter konnten in Sicherheit gebracht werden", berichtet die Oberbürgermeisterin. Zudem halte sich der Wasserschaden in Grenzen, fügt Pressesprecherin Flügel hinzu. Beide bedanken sich bei der Feuerwehr für den schnellen und professionellen Einsatz.

Die rechte Spur bleibt während des Einsatzes in der Landsberger Stadtverwaltung gesperrt. Foto: Christian Rudnik

Während die Drehleiter wieder eingefahren wird, beschreibt Feuerwehrkommandant Markus Obermayer den Einsatz. "Ein technischer Defekt an einem Aktenvernichter hat den Brand ausgelöst." Im Bericht der Polizeiinspektion Landsberg heißt es später, dass dabei weitere benachbarte elektrische Geräte und Teile der Lüftungsanlage beschädigt worden seien. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht nach ersten Einschätzungen auf über 50.000 Euro. Mit einer sogenannten Überdruckbelüftung waren die Räume nach weniger als einer Stunde wieder rauchfrei. Für die Beschäftigten bestand damit keine gesundheitliche Gefährdung mehr.

Viele Menschen beobachten den Einsatz

Viele Menschen beobachten den Einsatz interessiert, einige fragen die Feuerwehrleute, was vorgefallen sei. Frauen warten einige Meter entfernt auf Einlass, um Behördengänge zu erledigen. Als eine Mitarbeiterin darüber informiert, dass die Stadtverwaltung mindestens bis 12 Uhr und damit bis zum Ende der Öffnungszeit geschlossen bleibe, ärgern sich einige und äußern ihren Unmut.

Ein anderer Mann nimmt es gelassener, als er vergeblich an der Eingangstür rüttelt. Nach vielen Jahren wollte er mal wieder etwas im Verwaltungsgebäude erledigen und ins Fundamt gehen - "und dann brennt es", sagt er und läuft zurück Richtung Karolinenbrücke. Und auch die Landsberger Feuerwehr, die mit 35 Personen angerückt war, beendet ihren erfolgreichen Einsatz.

