Feuerwehrmann angefahren: Flüchtiger Unfallverursacher ist ermittelt

Am Rande eines Unfalls auf der A96 fährt ein Pkw-Fahrer einen Feuerwehrmann an. Nun konnte der Mann ermittelt werden.

Wie berichtet, kam es am Freitag, 10. Mai, zu einem Verkehrsunfall auf der A96 in Richtung Lindau, bei dem ein Feuerwehrmann von einem weißen Pkw angefahren und leicht verletzt wurde. Der zunächst unbekannte Fahrer des weißen Pkw entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Auf den Zeugenaufruf hin meldeten sich laut einer Pressemeldung der Polizei mehrere Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Angaben zu dem unfallflüchtigen Täter machen konnten. Einem Zeugen war der gesuchte Unfallverursacher durch sein Verhalten bereits vor dem Verkehrsunfall aufgefallen, als dieser wohl ständig hupte, wild gestikulierte und dabei schimpfte. Der Verursacher missachtete dann die Anweisungen des Feuerwehrmannes, welche die Ausfahrt Landsberg-Nord sperrte, und versuchte, diesen zu umfahren. Dabei wurde der Feuerwehrmann mit dem Pkw touchiert.

Eine weitere Zeugin erschien bei der Polizeiinspektion Landsberg und zeigte Dashcam-Aufzeichnungen, die möglicherweise den gesuchten Pkw des unfallflüchtigen Verursachers aufgenommen hatte. Hier war zu sehen, wie der Fahrer, der sich als der spätere Beschuldigte herausstellen sollte, im weiteren Verlauf seiner Fahrt die Vorfahrt der im Kreisverkehr befindlichen Zeugin missachtete.

Der Beschuldigte zeigt sich gegenüber der Polizei uneinsichtig

Die Ermittlungen führten zu einem 55-jährigen Mann aus dem Allgäu. Der Mann räumte laut Polizei zwar seine Fahrereigenschaft ein, zeigte sich jedoch uneinsichtig und wies die Tatvorwürfe vehement zurück. Gegen den Beschuldigten wird unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil des 31-jährigen Feuerwehrmannes ermittelt.

Da der Führerschein des Beschuldigten zum Tatzeitpunkt in einer anderen Sache beschlagnahmt wurde, erwartet ihn zusätzlich eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Es bestehen erhebliche Zweifel an der charakterlichen Eignung des ermittelten Unfallverursachers zum Führen von Kraftfahrzeugen, so die Polizei. Der Vorgang wird durch die zuständige Staatsanwaltschaft geprüft. (AZ)

