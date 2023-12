Film in Landsberg: In der Märchenwelt bricht eine Pandemie aus,

„Rapunzel in Quarantäne“ der Jungen Bühne gefällt dem Publikum im Stadttheater. Der Film begegnet der Corona-Pandemie mit Humor.

Das Erstlingswerk der Jungen Bühne Landsberg war jetzt im Stadttheater zu sehen. Der im Landkreis gedrehte Film „Rapunzel in Quarantäne“ verzauberte das Publikum nicht nur mit seinen traumhaften Kulissen und Kostümen sowie der Musik.

Die Idee zum Film entstand, als wegen der Corona-Pandemie die Theater geschlossen wurden und Theaterproben auch für die Junge Bühne nicht möglich waren. Julia Andres, Theaterpädagogin und Leiterin der Jungen Bühne, wollte ihren Schülerinnen und Schülern trotz oder gerade wegen der Einschränkungen ermöglichen, weiter schauspielern zu können. Mit dem Film „Rapunzel in Quarantäne – oder: was wäre, wenn in der Märchenwelt eine Pandemie ausgebrochen wäre“ wollte Andres der Pandemie mit Humor begegnen und zugleich die sozialen Kontakte zwischen den jungen Leuten im erlaubten Rahmen aufrechterhalten.

Julia Andres, die Leiterin der Jungen Bühne Landsberg, hatte die Idee zum Film. Foto: Christian Rudnik

So schrieb sie ein Drehbuch, schneiderte Kostüme, bastelte Requisiten und erstellte Drehpläne, die immer genau an die gerade geltenden Regelungen angepasst waren. Gedreht wurde schließlich über einen Zeitraum von zwei Jahren an zahlreichen Orten in Landsberg und Umgebung wie dem historischen Rathaus, dem Jungfernsprung, dem Bayertor, dem Mutterturm und dem Gelände von Schloss Kaltenberg. Und das zu jeder Jahreszeit: ein durch und durch handgemachter Film, bei dem (fast) nichts animiert wurde und selbst der Schnee noch echt ist.

Die Großmutter gehört einer Risikogruppe und lässt den Wolf nicht rein

Der Film handelt unter anderem von der Großmutter (Episode Rotkäppchen), die dem Wolf die Türe nicht öffnet, weil sie zur Risikogruppe gehört und daher soziale Kontakte meiden muss. Die zickige Prinzessin Lulu (König Drosselbart), die sich wegen der Pandemie ihren Bräutigam per „Pinder- dem Prinzenfinder“ online suchen muss, fällt auf ein Fake-Profil herein. Und Schneewittchen wird vom Jäger verschont, weil der Angst hat, sich anzustecken. Sieben bekannte Märchen wurden so in Bezug auf eine mögliche Pandemie in der Märchenwelt völlig neu betrachtet. Die Erzählstränge wurden gegen den Strich gebürstet. Dabei eröffnen sich immer wieder neue Sichtweisen und groteske Situationskomik.

Filmausschnitt aus „Rapunzel in Quarantäne“, der im Stadttheater Landsberg gezeigt wurde. Foto: Christian Rudnik

Die Wahl der Spielorte in Landsberg und Umgebung war für Ortskundige sehr reizvoll, zwischen seltsamer Vertrautheit und Staunen über ungewohnte Perspektiven der Kameraführung. Die Schülerinnen und Schüler konnten ihrer Spielfreude freien Lauf lassen. Das Publikum würdigte das Werk mit viel Applaus. Überrascht hätten vor allem die professionellen Settings, die lustigen Regie-Einfälle, die witzigen Dialoge sowie die Kameraeinstellungen. Der Film „Rapunzel in Quarantäne“ soll künftig regelmäßig einmal im Jahr in der Vorweihnachtszeit auf der Kinoleinwand des Stadttheaters zu sehen sein. (AZ)

