Filmemacher aus Landsberg begleitet Flüchtlingshelfer Claus-Peter Reisch

Plus Im Olympia-Kino wird „Nichts Neues“ gezeigt. Es ist der Debüt-Film des Landsbergers Lennart Hüper. Was den Regisseur mit Ex-Lifeline-Kapitän Claus-Peter Reisch verbindet.

Ruhig, fast ein wenig suchend, schwenkt die Kamera eine Weile zwischen Meer und Himmel. Das Schiff, mit dem Kapitän Claus-Peter Reisch und seine „Lifeline“-Crew gerne da draußen zwischen Libyen und Europa wären, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren, darf Malta, wegen eines Prozesses um eine Formalie, wie der ungenauen Schiffsregistrierung, nicht verlassen. In seinem einfühlsamen, berührenden 90-minütigen Film von 2021 gibt der 28-jährige Regisseur Lennart Hüper bewegende Einblicke in den Alltag der Crew während ihres monatelangen, geduldigen Wartens auf die Urteilsverkündung und die Freigabe des Schiffes, mit dem sie bereits Hunderte Flüchtende geborgen hatte. Jetzt wurde der Debüt-Film des Landsbergers bei der Sonntags-Matinee im Olympia-Kino gezeigt.