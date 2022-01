Landsberg

18:58 Uhr

Filmfestival Snowdance eröffnet zum neunten und letzten Mal in Landsberg

Plus Am Samstagabend wird Snowdance im Landsberger Historischen Rathaus eröffnet. Warum das Festival Bayern verlässt, ist das Haupt-Gesprächsthema auf der Feier.

Von Oliver Wolff

Ein bisschen Wehmut schwingt mit, als die Snowdance-Crew am frühen Samstagabend das beliebte und mittlerweile international renommierte Independent-Filmfestival im Landsberger Historischen Rathaus eröffnet. Denn Snowdance wird aller Voraussicht nach zum letzten Mal in Landsberg stattfinden. Festivalleiter Tom Bohn kündigte an, mit Snowdance in ein anderes Bundesland zu gehen und begründete diesen Schritt vor allem mit der bayerischen Corona-Politik (wir berichteten). Diese ist auch Thema bei der Podiums-Diskussion im Festsaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen