Filmforum: Kurt Tykwer geht mit 84 Jahren in den Ruhestand

Plus Kurt Tykwer war die graue Eminenz in Sachen Film in Landsberg und bekam 2017 den Ellinor Holland Kunstpreis verliehen. Das Filmforum bleibt weiter bestehen.

Von Alexandra Lutzenberger

Viele von uns kannten das Stadttheater noch als Kinosaal und hatten dort eine unbeschwerte Kindheit. Als Kurt Tykwer dann vor 17 Jahren dort das Kinoprogramm neu gestaltete, brachte er nicht nur vielen Landsbergerinnen und Landsbergern ein Stück Kindheit zurück, sondern er gestaltete eine neue Heimat für die Montagabende vieler Kulturinteressierter. Das Olympiakino schaffte bereits besondere Kinomomente vor allem auch in Matineen, Tykwer setzte sich dazu nicht in Konkurrenz, sondern lieferte bereits zu Beginn etwas anderes. Momente, in denen man nicht nur hochwertige Filmkunst sehen, sondern auch Weltstars der deutschen und internationalen Filmszene live erleben und mit ihnen in Kontakt treten konnte. Sein Filmforum ist etwas Besonderes, und deshalb hört es auch nicht einfach auf, wenn er jetzt mit 84 Jahren in den Ruhestand geht. Die Erinnerung daran bleibt, und mit Theaterchef Florian Werner, Kathrin Richter und als Berater Matthias Helwig vom Breitwandkino und Fünf Seen Filmfestival kann man auf kompetente Nachfolger hoffen.

Regisseur Wim Wenders und Kurt Tykwer (Filmforum) in Landsberg. Foto: Conny Kurz (Archivbild)

Mit "Cinema Paradiso" hat alles begonnen

Seinen Abschied nimmt er mit dem Film, mit dem alles begonnen hat: Cinema Paradiso wird am Montag, 31. Juli, die letzte Vorstellung sein, die von Kurt Tykwer gestaltet wird. Mit dieser Liebeserklärung an das Kino eröffnete er im Februar 2007 das Filmforum, damals noch mit dem Theaterleiter Heiner Brummel. Das Filmforum wurde zum kommunalen Kino, förderte so Filmkunst, und das soll auch so bleiben. Es werden weiterhin von den großen Klassikern bis zu den besonderen Filmen der Gegenwart, gegliedert in Themenreihen wie Theater- und Literaturverfilmungen, Kunst und Künstler, Musikfilme, Dokumentarfilme oder, in Zusammenarbeit mit der Vhs, auch Filme in Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt werden.

