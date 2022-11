Finanzen: Sorgen um den Haushalt der Stadt Landsberg

Plus Die Landsberger Stadträte diskutieren über den Haushalt des nächsten Jahres. Nach aktuellem Stand dürfte er nicht genehmigt werden.

Trotz hoher Steuereinahmen wird die Stadt Landsberg im nächsten Jahr ihre Rücklagen deutlich verringern müssen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, den Kämmerer Alexander Ziegler in der Sitzung des Stadtrats vorstellte. Wie die finanzielle Situation der Stadt zu beurteilen ist, darüber gingen die Meinungen der Stadträtinnen und Stadträte durchaus auseinander.