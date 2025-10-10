Wie steige ich mit dem Rollator sicher in den Bus? Wo halte ich mich am besten fest? Warum ist es sicherer, mit dem Rollator rückwärts auszusteigen? Wie steige ich gelenkschonend aus dem Bus? Genau das konnten Seniorinnen und Senioren beim ersten Bustraining im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche praktisch ausprobieren.

Icon vergrößern Am Ende waren alle elf Teilnehmenden fit für den Bus. Foto: Julian Leitenstorfer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Ende waren alle elf Teilnehmenden fit für den Bus. Foto: Julian Leitenstorfer

Landrat Thomas Eichinger begrüßte die Teilnehmenden herzlich. Unter der Anleitung von Mobilitätstrainerin Isabella Maria Weiß aus München, die bereits viele solcher Trainings durchgeführt hat, standen Alltagssituationen im Bus auf dem Programm. Insgesamt elf Seniorinnen und Senioren, die älteste Teilnehmerin sogar mit 96 Jahren, übten bei schönstem Sommerwetter das sichere Ein- und Aussteigen mit Rollator. Tipps gab es zudem für die Entwertung der Streifenkarte, für den „Tarzangriff“ und für das gelenkschonende Aussteigen ohne Rollator. Mit genügend Zeit und in entspannter Atmosphäre konnten alle ausprobieren, wie sie selbständig, sicher und komfortabel mit dem Bus unterwegs sein können. Geschmeidig und mit viel Selbstvertrauen stiegen die Teilnehmenden nach dem Training aus dem Bus und freuten sich über einen gelungenen Nachmittag. Ein großes Dankeschön geht an Schneider Reisen GmbH für die Bereitstellung des Busses.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!