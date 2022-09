Landsberg

vor 19 Min.

Fliegerhorst: Landsberg sagt Ja zum Zweckverband

Plus Wie wird der Fliegerhorst Penzing künftig genutzt? Die Stadt Landsberg und die Gemeinde wollen das gemeinsam regeln. Es gibt vereinzelt Kritik an der Umsetzung.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Anders als am Tag zuvor der Gemeinderat Penzing, hat der Landsberger Stadtrat in seiner Sitzung die Satzung für den geplanten Zweckverband für die Konversion des früheren Fliegerhorsts einstimmig beschlossen. Das war so nicht zu erwarten gewesen, denn im Vorfeld der Sitzung hatte ein Stadtrat erhebliche Bedenken angemeldet. An der Sitzung konnte er dann jedoch nicht teilnehmen.

