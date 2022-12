Landsberg

vor 32 Min.

Fliegerhorst-Zweckverband: Keine kritische Stimme erwünscht?

Ein Zweckverband soll den ehemaligen Fliegerhorst in Penzing zu einem Innovationscampus entwickeln.

Plus Der Stadtrat bestimmt seine Vertreter im Zweckverband Innovationscampus Penzing. Stadtrat Stefan Meiser (ÖDP) ist nicht dabei.

Von Thomas Wunder

Die Konversion des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing begleitet Stadtrat Stefan Meiser ( ÖDP) durchaus kritisch. So stellte er zuletzt Nachfragen zur PFC-Belastung und daraus resultierenden Folgen für den in der Gründung befindlichen gemeinsamen Zweckverband von der Stadt Landsberg und Gemeinde Penzing. Als es nun im Stadtrat um die Besetzung der Verbandsversammlung ging, ging Stefan Meiser leer aus.

