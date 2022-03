Landsberg

Flohmarkt für die Ukraine in Landsberg: Initiator übergibt Spende

Plus Christian Bieber macht sich erneut auf den Weg in die Ukraine, um Hilfsgüter ins Krisengebiet zu bringen. Wie viel Geld bei seiner Flohmarktaktion zusammengekommen ist.

Von Dominik Stenzel

Der Landsberger Christian Bieber hat sich erneut auf den Weg in die Ukraine gemacht, um Hilfsgüter ins Krisengebiet zu fahren. Dieses Mal geht es in in die Stadt Berehowe nahe der ungarischen Grenze, wo es in einem Flüchtlingslager laut Bieber „an allem“ fehlt. Bei einem Flohmarkt auf der Waitzinger Wiese in Landsberg wurden Spenden gesammelt. Wie viel Geld dabei zusammengekommen ist.

