Flohmarktteam Kaufering spendet

Das Flohmarktteam in Kaufering bleibt der Arche Landsberg treu und ermöglicht mit einer Spende von 1000 €, dass Menschen mit und ohne Behinderung auf christlich-ökumenischer Grundlage zusammen leben, eine Heimat schaffen und ein lebendiges Beispiel dafür abgeben, dass Vielfalt ein Gewinn ist! Die Arche Landsberg, die gerade ihr neues Haus fertiggestellt hat und offiziell zum 01.09.2025 mit 8 neuen Bewohner*innen bezieht, kann das gerade gut gebrauchen. Merken Sie sich den 20.09.25 ab 15:00h für die Einweihungsfeier vor und gehen Sie gerne im Flohmarkt Kaufering vorbei – ist doch schön, wenn man mit dem Kauf von etwas gleichzeitig was Gutes tun kann!

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!