Florian Lichtenstern (Freie Wähler) fordert ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Wir stellen die Direktkandidaten für den Landkreis Landsberg vor.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Auch für den Stimmkreis 120 Landsberg/Fürstenfeldbruck wird eine Vertreterin oder ein Vertreter gesucht. Mehrere Direktkandidaten bewerben sich um die Erststimme der Wählerinnen und Wähler. Unsere Redaktion stellt die Frauen und Männer vor. Wir haben ihnen sechs Fragen zu lokalen Themen gestellt und sie gebeten, sich kurz persönlich vorzustellen. Heute den Kandidaten der Freien Wähler, Florian Lichtenstern.

Wie wollen Sie den ÖPNV/MVV im Landkreis Landsberg verbessern?

Auch die ländlichen Regionen im Landkreis müssten gut angebunden sein. Im besten Fall sollte für Fahrten in die Arbeit oder Privatfahrten eine sehr gute Alternative beziehungsweise ein Ersatz für das KfZ geboten sein. "Hierfür benötigt es jedoch auch deutlich mehr Berufskraftfahrer, für die bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden muss", so Lichtenstern.

Das Klinikum in Landsberg soll erweitert werden. Wie unterstützen Sie dieses Vorhaben? Was ist Ihnen dabei wichtig?

Die geplante Erweiterung des Klinkums begrüßt Lichtenstern. "Mir ist wichtig, dass das Klinikum erfolgreich für die Zukunft vorbereitet wird und ein wichtiger Klinikstandort in unserer Region wird und bleibt." Die Freien Wähler möchten laut Lichtenstern Klinikschließungen verhindern.

Lesen Sie dazu auch

Auch im Landkreis Landsberg droht ein Pflegenotstand. Was wollen Sie dagegen tun?

Um vorhandenes Personal in naher Zukunft nicht durch gesundheitliche Ausfälle oder Berufswechsel zu verlieren, muss endlich reagiert werden, fordert Lichtenstern. Das sei zum einen über Attraktivitätssteigerung des Ausbildungsberufs bzw. des Berufs möglich. Aber gleichzeitig müsse sich auch an den Arbeitsbedingungen etwas ändern. Lichternstern schwebt zudem ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle vor, sodass unterstützende Tätigkeiten übernommen werden könnten.

Wie kann der Flächenverbrauch im Landkreis Landsberg begrenzt werden?

"Flächenverbrauch kann mit der aktuellen Wohnraumknappheit nur dann gesenkt oder zumindest niedrig gehalten werden, wenn das Bayerische Baurecht und Bauleitplanungen die Aufstockung von Gebäuden vereinfachen bzw. zulassen", sagt Lichtenstern. Im Hinblick auf die Energiewende könnten bei dem Ausbau erneuerbarer Energien dadurch Flächen eingespart werden, dass man sich vermehrt auf Windkraftanlagen statt Freiflächenphotovoltaikanlagen konzentriert.

Haben die Staustufen im Lech eine Zukunft? Soll der Lech wieder natürlich fließen?

Ihm sei bewusst, dass es sehr viele Staustufen im Landkreis gebe und der Lech dadurch sehr dicht bebaut sei, so Lichtenstern. "Allerdings sehe ich keinen Weg darin, die Staustufen zurückzubauen, da die Gewinnung von grüner Energie durch Wasserkraft in Bayern eine gute Grundlast liefert." Wichtig wäre in seinen Augen jedoch, die Staufstufen zurück in Bayerischen Staatsbesitz zu überführen.

Wie möchten Sie sich für die Jugend im Landkreis Landsberg einsetzen?

Florian Lichternstern ist für die flächendeckende Einführung und Förderung von kommunalen Jugendparlamenten, um die Belange und Interessen der Jugend direkt einbringen zu können.

Persönliches: