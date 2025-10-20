Förderverein des Ignaz-Kögler-Gymnasiums startet mit neuen Ideen ins Schuljahr 2025/26

Anfang Oktober fand die erste Vorstandssitzung des Fördervereins des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) nach den Neuwahlen Ende Juni 2025 in der Schülerbibliothek statt. Dabei konnte der Schatzmeister von einem soliden Kassenstand berichten, der die Basis für die Umsetzung neuer Projekte bildet. Der Förderverein setzt auch in diesem Schuljahr wichtige Akzente: So wird weiterhin das Tutorenseminar unterstützt, ebenso wie die Ensemblefahrt der Fachschaft Musik und die Bereitstellung von Periodenartikelspendern in den Schultoiletten. Darüber hinaus wurde die Anschaffung eines neuen Grills für die Schülervertretung (SMV) beschlossen, ebenso wie Zuschüsse für die Taizé-Fahrt.

Im Rahmen der Sitzung wurden zudem die Aufgaben im Vorstand neu verteilt und erste Ideen für ein „Grünes Klassenzimmer“ im Außenbereich der Schule vorgestellt. Der Vorschlag, Unterricht unter freiem Himmel anzubieten, fand großen Anklang und soll weiterverfolgt werden. Ein weiteres Highlight des Abends war der Ausblick auf das 30. Jubiläum des Vereins im Jahr 2027.

Mit kreativen Ideen und einer positiven Stimmung schloss die Sitzung, was die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Schuljahr 2025/26 schafft.

